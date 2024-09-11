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الحملارسم أهدافك جيداً وقوِّ عزيمتك للوصول إلى تحقيق طموحاتك بعد طول انتظارالثورالقمر الجديد في العذراء يفتح أمامك أبواباً كانت مغلقة، ويشير إلى إيجابيات، لكنه يطلب إليك التروي وتجنب التهور وعدم الاستثمارالجوزاءتنجح في تنفيذ عمل كبير طلبه منك أرباب العمل وتكون عند حسن ظنهم وآمالهمالسرطانمهاراتك في مجال عملك تفتح أمامك فرصاً كثيرة ومهمة لم تكن تحلم بهاالأسدصفقة مالية جديدة لم تكن تتوقعها تعود عليك بالكثير من الأموال والنجاحالعذراءتعود عليك مشاريعك بالمردود المادي الكبير وتكون حافزاً لتوسيع مجال عملك واستثماراتكالميزانوازن بين دخلك ومصروفك حتى لا تفاجأ وترزح تحت الديون التي تثقل كاهلكالعقربالكسوف والقمر الجديد في العذراء، فتوقع تغيرات تحصل في محيط عملك أو في حياتك الشخصيةالقوسترقّب خروج روحك المغامرة لتعويض ما فاتك من الوقت، ولا سيما أن في داخلك قوة لا يمكن إيقافها أبداًالجديراقب طريقة إسرافك للمال وراجع موازنتك قبل أن تصل إلى الإفلاسالدلوتحمّل مسؤولية الأخطاء التي ارتكبتها واعمل على تصحيحها قبل فوات الأوانالحوتيصلك مبلغا من المال عن طريق ميراث يساعدك على الانطلاق في أحد مشاريعك. (السومرية)