تفاصيل مثيرة عن هذه الإمرأة... تتسوّق خلال نومها وتُنفق المال!





وتعاني إليسا دالتون من اضطرابات في النوم منذ صغرها، لكن حالتها بدأت في التدهور خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت تقوم بأشياء خلال نومها لا تتذكرها عندما تستيقظ.

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وكشف تقرير لصحيفة "The Sun" قصصا غريبة عجيبة عن إليسا، التي لم تعد تعرف هل يجب أن تضحك أم تبكي على المواقف التي تحصل معها.



وتقول إليسا، وهي ممرضة ومقدمة بودكاست تعيش في إنديانا في الولايات المتحدة الأميركية مع ابنها وزوجها، إنها حين كانت في الخامسة من عمرها كانت تغفو في السرير لكنها تستيقظ على أرضية المطبخ. أنفقت امرأة بريطانية نحو 8000 دولار أميركي على التسوق أثناء نومها، في حالة مرضية نادرة.وتعاني إليسا دالتون من اضطرابات في النوم منذ صغرها، لكن حالتها بدأت في التدهور خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت تقوم بأشياء خلال نومها لا تتذكرها عندما تستيقظ.وكشف تقرير لصحيفة "The Sun" قصصا غريبة عجيبة عن إليسا، التي لم تعد تعرف هل يجب أن تضحك أم تبكي على المواقف التي تحصل معها.وتقول إليسا، وهي ممرضة ومقدمة بودكاست تعيش في إنديانا في الولايات المتحدة الأميركية مع ابنها وزوجها، إنها حين كانت في الخامسة من عمرها كانت تغفو في السرير لكنها تستيقظ على أرضية المطبخ.

وعندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها، تركت أمها العائلة فجأة، ثم توفي والدها، فانتقلت للعيش مع جدتها.



وتقول إليسا إنها كانت تجري محادثات كاملة مع جدتها أثناء النوم، ولم تكن تصدقها حين تخبرها بذلك، حتى سجلت لها محادثة في إحدى الليالي وأعادت تشغيلها عندما استيقظت صباحا.



وفي أحد الأيام، وصل طرد من موقع "eBay" لإليسا، يحتوي على زوج من النظارات الشمسية الذهبية. وفي حيرة من أمرها، قامت بتسجيل الدخول إلى حسابها ووجدت أنها قد عرضت على البائع مبلغ 26 جنيها إسترلينيا في منتصف الليل.

وتقول إنها ضحكت على الموقف في ذلك اليوم، لكن لم يكن لديها أي فكرة أن ذلك كانت مجرد البداية.



بين عامي 2015 و2018، اشترت إليسا 6 أشياء أخرى أثناء نومها. كانت كلها ملابس غير مكلفة. ثم في حزيران 2019، عندما تخرجت وبدأت العمل كممرضة، ظهرت لدي عادة التسوق أثناء النوم.



وتقول إليسا إنه في البداية وصلها أكثر من 30 زوجا من أحذية التنس وكميات كبيرة من الجوارب. ووصلت الطرود مليئة بالتنانير القصيرة اللامعة والفساتين الجلدية، على الرغم من أنها كانت ترتدي فقط السراويل.



وكان زوجها يمازحها بالقول إن هناك امرأتين مختلفتين للغاية تعيشان داخلها، "إليسا النائمة" و"إليسا المستيقظة". (روسيا اليوم)



