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هذه الأبراج ستتغير حياتها في الـ 2025.. هل أنت من بينها؟

Lebanon 24
17-09-2024 | 01:58
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أعلنت خبيرة الأبراج الفلكية هالة حافظ ان ثمة أبراج سيتغير حالها في 2025 بفعل تغير أماكن الكواكب وحركة تنقلها بين الأبراج في العام الجديد، ومنها كوكب زحل الذي يترك برج الحوت وينتقل إلى برج الحمل، ما سيخلق ارتياحا لدى مواليد برج الحوت والقوس والجوزاء وبرج العذراء خلال صيف 2025.
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وأوضحت حافظ، أن كوكب أورانوس سوف يترك برج الثور وينتقل إلى برج الجوزاء في 2025، ما سيؤدي إلى انفراجة في حياة مواليد برج الثور، الذين عانوا لفترة طويلة بسبب أورانوس الذي تسبب في مشاكل لهم ولبرج العقرب والدلو والأسد والأبراج الترابية بشكل عام.

توقعات برج الثور في 2025
وأضافت أن كوكب أورانوس لا يحب الأبراج الترابية بل يحب الأبراج الهوائية لذلك وجوده في برج الجوزاء يسبب راحة وانفراجة لهم عكس برج الثور.

توقعات برج السرطان وبرج العقرب في 2025
وتابعت أن كوكب جوبيتر كوكب الحظوظ سينتقل من برج الجوزاء ويذهب إلى برج السرطان، مما يريح برج السرطان والحوت والعقرب والعذراء والثور.

توقعات برج الحوت في 2025
وأشارت إلى أن مواليد برج القوس وبرج العقرب وبرج الجوزاء، وبرج الحوت وبرج السرطان، كل هذه الأبراج ستنعم بحياة هادئة وسعيدة في النصف الثاني من 2025.(المصري اليوم)

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