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منوعات
حادثة غير متوقعة.. فأر يجبر طائرة على الهبوط اضطراريا إليكم ما حصل
Lebanon 24
21-09-2024
|
03:00
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في حادثة غير متوقعة، أجبر فأر يُرجّح أنه خرج من علبة طعام أحد الركاب، طائرة تابعة للخطوط الجوية الإسكندنافية SAS، على الهبوط اضطراريا، وفق ما أفاد ناطق باسم شركة الطيران أمس الجمعة.
وكانت الطائرة في رحلة بين أوسلو ومدينة ملقة الإسبانية حين تم رصد الفأر فيها، ما دفع قائدها إلى الهبوط في كوبنهاغن.
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وقال الناطق باسم الخطوط الجوية الإسكندنافية في النرويج أويستين شميت لوكالة فرانس برس "تماشيا مع إجراءاتنا، حصل تبادل للطائرات لفحص" الطائرة المعنية. وأضاف أنّ حوادث مماثلة "نادرا ما تحدث".
ولا يبدو أن الحادثة قد أثرت على الحالة المزاجية الإيجابية للركاب.
وكتب الراكب جارل بورستاد عبر صفحته في فيسبوك ناشرا صورة تظهره باسما إلى جانب امرأتين "صدقوا أو لا تصدقوا. فتحت سيدة بجانبي علبة طعامها، فقفز فأر من داخلها".
وقال شميت "لدينا إجراءات عند تسجيل مثل هذه المواقف، تتضمن مراجعة مورّدينا لضمان عدم تسجيل أي حادثة مماثلة مرة جديدة".(العربية)
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