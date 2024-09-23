بعد زواج دام 9 سنوات... امرأة ليبية تكتشف احتيال زوجها المصري

كشفت مديرية أمن بنغازي، مساء الأحد، تفاصيل واقعة غريبة تتعلق بوافد مصري إلى الأراضي الليبية، وذلك بعد 9 سنوات من الزواج.





وفي التفاصيل، ذكرت المديرية أن وافدا زور جنسيته لغرض عقد القران من مواطنة ليبية، واكتشفت زوجته الحقيقة بعد 9 سنوات من الزواج وإنجابها 3 أطفال منه.

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ووفقا للمديرية، تقدمت الزوجة بشكوى إلى المديرية تفيد بتعرضها للاحتيال من زوجها حيث زور أوراقه الثبوتية ما كان من شأنه إسقاط حق أبنائها في الجنسية الليبية.

وقالت المدعية إنها تزوجت العام 2015، واكتشفت احتيال زوجها بعدما باءت محاولاتها بالفشل في تسجيل أبنائها بمصلحة السجل المدني، إذ تبين أن زوجها يحمل الجنسية المصرية وغير مسجل بالمصلحة.

وبعد التحري وجمع المعلومات، جرى القبض على الزوج المحتال، الذي اعترف خلال التحقيقات بتزويره بطاقة إثبات الهوية بهدف إتمام إجراءات عقد القران بمساعدة زوجة والده، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالة القضية إلى النيابة العامة. (روسيا اليوم)