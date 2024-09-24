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منوعات
حادثة غريبة.. قفز داخل بركة المياه ولم يظهر مجددا
Lebanon 24
24-09-2024
|
08:30
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انتشر مقطع فيديو على الإنترنت أثار قلقًا واسعًا بين المشاهدين، حيث يظهر رجل مجهول وهو يغرق في بركة ماء صغيرة دون أن يظهر مجددًا. الفيديو، الذي تمت مشاركته على عدة حسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة نزول الرجل من سطح صخري منخفض إلى بركة زرقاء تقع بجوار شلال.
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ولكن المثير للقلق هو أن الرجل لم يخرج إلى السطح بعد لحظات، كما هو متوقع. بدلاً من ذلك، شهد الماء حركة فورية، تلتها عودة المياه إلى طبيعتها وكأن شيئًا لم يحدث.
ثلاثة متفرجين لاحظوا اختفاء الرجل وبدؤوا بالبحث عنه بقلق، محاولين تحديد مكانه، لكن جهودهم لم تسفر عن شيء.
وترك الفيديو ملايين المتابعين في حيرة من أمرهم، متسائلين: "أين اختفى الرجل؟". (lbc)
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