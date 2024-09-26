اكتشاف رسوم تعود للقرن الثالث في إيران

أعلن محمد ثابت إغليدي، رئيس دائرة التراث الثقافي والسياحة بمحافظة فارس الواقعة جنوب إيران، عن اكتشاف رسوم عمرها أكثر من 1700 عام، بالقرب من مدينة فيروز آباد.





ويقول: "رسمت هذه اللوحات على الجبس باستخدام أصباغ معدنية طبيعية. وتصور هذه اللوحات وجوه نصف أمامية وجانبية".

Advertisement

ووفقا له، اكتشفت هذه الرسوم الفريدة خلال عمليات الحفر والتنقيب الجارية في منطقة كانت تقع فيها سابقا مدينة جور القديمة التي تأسست في القرن الثالث الميلادي.

ويقول: "عثر في شمال غرب المدينة على لوحة جدارية بارزة مقاسها 90 × 60 سم بغرفة صغيرة جدرانها ترابية مغطاة من الداخل. واتضح بعد مقارنتها بصور مماثلة عثر عليها في قصر أرداشير ، أنها مرسومة بنفس السلوب ونفس الأصباغ. وتعبر هذه الوحات عن حياة وعادات عائلات النبلاء وأباطرة السلالة الساسانية".

ويشير إلى أنه تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه اللوحات وإنشاء متحف لعرضها للجمهور.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المدينة كانت خلال فترة طويلة عاصمة للإمبراطورية الساسانية، ولكن في القرن الثامن عشر دمرت بالكامل وانتقل جميع سكانها إلى مدينة فيروز آباد الحالية. ومنذ عام 2005 بدأت فيها عمليات الحفر والتنقيب. وقد أدرجت منظمة اليونسكو عام 2018 آثار الإمبراطورية الساسانية بمحافظة فارس في قائمة التراث العالمي. (روسيا اليوم)