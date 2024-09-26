حقائق بشأن إعصار "هيلين"... يحمل معه أمطارا غزيرة ورياحا عاتية

قال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن العاصفة القوية هيلين ضربت كوبا بعد أن تحولت إلى إعصار صباح الأربعاء، محملة برياح قوية قبيل اندفاعها نحو شرقي خليج المكسيك قبالة ساحل شبه جزيرة يوكاتان.

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ويتوقع خبراء الأرصاد أن تزداد شدة العاصفة على مدار الخميس، عندما تضرب جزءا كبيرا من ساحل فلوريدا على الأرجح برياح عاتية مهددة للحياة حين تكون قد تحولت إلى إعصار كبير.



ويوجد إعصار هيلين حاليا على بعد حوالي مئات الكيلومترات جنوب غربي تامبا في ولاية فلوريدا.



وقد ازدادت قوة هذا الإعصار ليصل إلى رياح قصوى تبلغ نحو 130 كلم في الساعة، وفقا لتحديث المركز الوطني للأعاصير، مما يجعله إعصار من الفئة الرابعة، خلال الـ 24 ساعة القادمة.



ومن المتوقع حدوث ارتفاع في الأمواج عبر معظم ساحل خليج فلوريدا، مع توقع ارتفاع يصل إلى ما بين 4-6 مترا بين كارابيل ونهر سواني، وفقا لمجلة فوربس.



ويوجد تحت التحذير معظم ساحل خليج فلوريدا، بالإضافة إلى السواحل في جورجيا وكارولينا الجنوبية.





وتمتد التحذيرات بعيدا داخل الولايات المتحدة، لتغطية مدن مثل أتلانتا وأشفيل، نورث كارولينا، في حين يمكن أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى فيضانات سريعة تهدد الحياة، بما في ذلك الانهيارات الأرضية.



ما هو إعصار هيلين؟ ويتوقع خبراء الأرصاد أن تزداد شدة العاصفة على مدار الخميس، عندما تضرب جزءا كبيرا من ساحل فلوريدا على الأرجح برياح عاتية مهددة للحياة حين تكون قد تحولت إلى إعصار كبير.ويوجد إعصار هيلين حاليا على بعد حوالي مئات الكيلومترات جنوب غربي تامبا في ولاية فلوريدا.وقد ازدادت قوة هذا الإعصار ليصل إلى رياح قصوى تبلغ نحو 130 كلم في الساعة، وفقا لتحديث المركز الوطني للأعاصير، مما يجعله إعصار من الفئة الرابعة، خلال الـ 24 ساعة القادمة.ومن المتوقع حدوث ارتفاع في الأمواج عبر معظم ساحل خليج فلوريدا، مع توقع ارتفاع يصل إلى ما بين 4-6 مترا بين كارابيل ونهر سواني، وفقا لمجلة فوربس.ويوجد تحت التحذير معظم ساحل خليج فلوريدا، بالإضافة إلى السواحل في جورجيا وكارولينا الجنوبية.وتمتد التحذيرات بعيدا داخل الولايات المتحدة، لتغطية مدن مثل أتلانتا وأشفيل، نورث كارولينا، في حين يمكن أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى فيضانات سريعة تهدد الحياة، بما في ذلك الانهيارات الأرضية.

هو الإعصار الثامن المسمى في موسم أعاصير الأطلسي ويأتي بعد أسابيع من ضرب فرانسين كإعصار من الفئة الثانية في لويزيانا في 11 سبتمبر، وفق "فوربس".



يذكر أن خبراء الأرصاد الجوية توقعوا أن يكون هذا العام موسم العواصف الأكثر حدة (من 1 يونيو إلى 30 نوفمبر) حيث يترقبون حدوث ما يصل إلى 25 عاصفة و13 إعصارا.



كم من الأمطار يُتوقع أن يجلبها؟

من المتوقع أن تتراوح كميات الأمطار بين من 150 إلى 300 مللم عبر أجزاء من جنوب شرق الولايات المتحدة التي تأثرت بالعاصفة، مع كميات معزولة تصل إلى 450 مللم، مما "سيؤدي على الأرجح إلى فيضانات سريعة كارثية وتهدد الحياة".



أوامر إجلاء

وأصدر حاكم ولاية فلوريدا، رون دي سانتيس، أمرا تنفيذيا أعلن من خلاله حالة الطوارئ في 61 مقاطعة، مما يسمح للسلطات الحكومية بتوفير الموارد الأساسية للمجتمعات قبل أي تأثير محتمل للعواصف.



من جانبها، أصدرت مقاطعة هيلزبورو أمر إجلاء إلزامي لجميع المنازل المتنقلة والمصنوعة مسبقا اعتبارا من الساعة 9 صباحا، الأربعاء.



يذكر أنه اعتبارا من مساء الثلاثاء قبل الساعة 5 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، قالت إدارة الطوارئ في فلوريدا إن أوامر الإجلاء الإلزامية والطوعية صدرت في 13 مقاطعة.



وكانت هناك 6 مقاطعات تحت أوامر إجلاء إلزامية: وهي مقاطعة شارلوت، مقاطعة فرانكلين، مقاطعة غلف، مقاطعة مانتي، مقاطعة بينلاس ومقاطعة واكولا، بينما توجد معظم مناطق الولاية تحت إعلان حالة الطوارئ.



كيف يستعد السكان؟

في إعصار من الفئة 3، قد تتعرض المنازل ذات في المناطق الساحلية لأضرار كبيرة أو زوال الأسقف، وفقا لمركز الأعاصير.



لذلك، قرر السكان وعمال الإدارة المحلية كسر العديد من الأشجار أو اقتلاعها.



ومن المحتمل أن تكون الكهرباء والمياه غير متاحة لعدة أيام أو حتى أسابيع بعد مرور العاصفة، وفق شبكة أخبار "سي بيه إس نيوز".



كما عمد آخرون إلى ملء أكياس من الرمل ووضعوها على مداخل منازلهم لتمتص قوة الإعصار والكميات الكبيرة من الأمطار وتكسر أيضا الرياح العاتية التي يمكن أن تنفد لداخل المنازل عبر فتوحات الأبواب الصغيرة.





وأصدرت شركات الطيران تنبيهات سفر بسبب العاصفة، بينما سمحت للمسافرين المتأثرين بتغيير خططهم دون رسوم إضافية، بما في ذلك يونايتد إيرلاينز، دلتا، جيت بلو، ساوث ويست وفرونتير. (الحرة)