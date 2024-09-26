Advertisement

منوعات

نشروا محادثات جماعية.. أطباء مصريون يعترفون بتحرشهم بمريضات

Lebanon 24
26-09-2024 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1252238-638629423588299572.jpg
Doc-P-1252238-638629423588299572.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشر فيديو لمجموعة من الأطباء الشباب في مصر يعترفون بالتحرش بفتيات في الشارع، لا بل ببعض مريضاتهم من السيدات أيضا.

فقد تداول رواد التواصل خلال الساعات الماضية فيديو لأطباء شبان يتفاخرون بتحرشهم ببعض الفتيات في الشارع.
Advertisement

كما نشر بعضهم محادثة جماعية بين هؤلاء الأطباء على منصة "إكس" يتفاخرون فيها بتصرفاتهم هذه، إذ تحدث فيها أحدهم وهو طبيب أسنان عن تحرشه بمريضاته خلال خضوعهن للفحص.

فيما قال آخر إن إحدى مريضاته سألته على الغسول الذي يستخدمه لبشرته فاعتقد أنها بذلك تطالبه بالتحرش بها، كاشفا أنه يتحرش بالفتيات أثناء الكشف عليهن وعرض الطريقة التي يقوم بها في ذلك.

بينما فضح بعض رواد التواصل أسماء عدد من هؤلاء الأطباء الشباب، ومنهم طبيب عام، مؤكدين أنه تخرج من كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة.

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء لـ "العربية نت" أنه سيتم استدعاء الأطباء الذين ظهروا في الفيديو والاستماع لأقوالهم والتحقيق في الواقعة.

كما أكد أن النقابة لن تسمح تلك التصرفات، مضيفا أنه في حال ثبات إدانتهم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وختم مشددا على أن ما تم تداوله مخالف لأصول وتقاليد مزاولة المهنة في مصر والعالم.

ويلتزم الأطباء حول العالم بميثاق شرف أخلاقي، يفرض عليهم الحفاظ على خصوصية المريض، وعدم اقتراف أي انتهاكات سواء طبية أو أخلاقية بحقه.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:38 | 2024-09-26
00:57 | 2024-09-26
00:39 | 2024-09-26
23:00 | 2024-09-25
23:00 | 2024-09-25
14:00 | 2024-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24