حبس أفراد عصابة لسرقة.. اليكم تهمتهم!

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المصدر: اليوم السابع

قررت نيابة القطامية في مصر، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة أعمدة الإنارة، واعترف المتهمون بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة أعمدة الإنارة من الشوارع وبيعها لتاجر.ونجحت الداخلية فى ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقات أعمدة الإنارة بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" –مقيمون بمحافظة السويس) بسرقة أعمدة الإنارة بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة القطامية مستخدمين سيارتين فى ارتكاب وقائع السرقة.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – السيارتين المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة- الأدوات المستخدمة فى الفك والتركيب).مواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أعمدة الإنارة بأسلوب "الفك والتقطيع" من الطرق السريعة والمحاور الرئيسية بقصد بيعها خردة، وتصرفهم فى المسروقات بالبيع لدى عميليهما "سيئا النية" (تاجرى خردة "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة السويس) تم ضبطهما وبحوزتهما (عدد من كشافات أعمدة الإنارة - كمية من الحديد المنصهر الناتج عن صهر الأعمدة - كمية من الأسلاك النحاس "من متحصلات وقائع السرقة" – الأدوات والأجهزة المستخدمة فى ارتكاب نشاطهم الإجرامى)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.