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بالأسماء.. إصابة 4 في مشاجرة بين أبناء عمومة

Lebanon 24
30-09-2024 | 01:15
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أصيب 4 أشخاص  بإصابات طفيفة فى مشاجرة بالطوب والعصي والحجارة بين أبناء عمومة، بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف في مصر.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بدائرة مركز الواسطى شمال المحافظة.
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واستقبل مستشفى الواسطى المركزى  ر .ا 50 عاما ، مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس، و ا.ب 21  عامًا مصاب جرح قطعي باليد اليسرى، وكدمة شديدة بالساق الأيسر، و ر .ا  31 عامًا،  مصاب كدمة شديدة بفروة الرأس، و أ.ا  "إدريس"، 25 عامًا، مصاب جرح قطعي بفروة الرأس، ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.
وجرى عمل الإسعافات الأولية للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة.
 (اليوم السابع)
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