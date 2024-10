بعد دقائق من اعترافه بأنه "مرعوب".. مصرع طيار شراعي بحادث غريب (فيديو)

#Acidente



Piloto que morreu em colisão de paragliders no litoral de São Paulo postou vídeos momentos antes do acidente.



O tatuador vicentino Lucas Ribeiro Macedo, de 31 anos, disse que estava com medo e ansioso.



O piloto de paraglider e tatuador vicentino Lucas Ribeiro Macedo,… pic.twitter.com/lYRR6rl2db