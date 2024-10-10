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كسور في الضلوع ونزيف في المخ... زوجان يضربان رضيعتهما حتى ماتت

Lebanon 24
10-10-2024 | 10:27
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توفيت طفلة تبلغ من العمر خمسة أشهر في ولاية تكساس الأميركية بعد تعرضها للضرب المبرح على مدار أيام، على يد والديها اللذين يواجهان الآن تهما جنائية، بحسب ما أكدته السلطات.

في 29 أيلول تم نقل الطفلة، التي تم التعرف عليها فقط باسم "جاناي"، إلى مستشفى محلي وهي تعاني من كسور متعددة في الضلوع ونزيف في المخ، وفقًا لما قاله قائد شرطة مقاطعة هاريس في منشور على "X" و"فيسبوك".
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وقال: "بعد معاناتها لأيام من الضرب وسوء المعاملة، عانت الرضيعة من أعراض متعددة منها تقيؤ الدم، والشلل الجزئي، ورغم ذلك لم يتم نقلها إلى الطوارئ إلا بعد مرور أيام". 

وأضاف أن الفحوصات الطبية كشفت عن تعرض الرضيعة لكسور قديمة وأخرى جديدة، مشيرا إلى أنها عندما وصلت المستشفى لم يكن لديها أي وظيفة دماغية، حيث توفيت متأثرة بجراحها.

وقالت الشرطة الأميركية إنها ألقت القبض على والدي الطفلة، جلين واين سميث (25 عامًا)، وجاسمين إليسون (23 عامًا) حيث تم اتهامهما بضرب رضيعتها وإصابها بجروح جسدية خطيرة.

وفي المحكمة، شرح المدعون بالتفصيل كيف انتظر الاثنان لأيام قبل الاتصال بخدمة الطوارئ للحصول على المساعدة، وكأنهما أرادا موتها.

وقال ممثلو الادعاء، إن كلا الوالدين اعتديا على الطفلة على مدى أربعة أيام.

وزعم ممثلو الادعاء أن "الطاقم الطبي قال إن الإصابات ربما تكون ناجمة عن هز الطفل بقوة"، حسبما ذكرت قناة "ABC 13".
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