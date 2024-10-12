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بعمر 84 عامًا.. آل باتشينو يستمتع بالأبوة في سن متأخر

Lebanon 24
12-10-2024 | 10:48
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يستمتع آل باتشينو (84 عامًا) بالأبوّة في وقت متأخر من حياته، وتحدث الممثل الأسطوري عن كونه أبًا  لطفله رومان البالغ ( 16 شهرًا)، من المنتجة نور الفلاح، في مقابلة حديثة مع مجلة "People".
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وقال عن ذلك "إنه أمر رائع للغاية أن يكون لدينا أطفال.. بالنسبة لي، أحببته، لقد غيرني مدى الحياة. وفكرة أنك تركز على البشر الآخرين الذين يصادف أنهم أطفالك.. هذا هو الحب.

آل باتشينو والدٌ أيضًا لـ جولي (34 عامًا) من مدربة التمثيل جان تارانت، والتوأم أنطون وأوليفيا (23 عامًا) من الممثلة بيفرلي دي أنجيلو.

وقال نجم  الفيلم الأيقوني "العرّاب" عن إنجابه لطفل بعمر الثمانين: "إنها معجزة صغيرة.. هذا كل ما يمكنني قوله."

وكتب باتشينو مذكراته الجديدة بعنوان "Sonny Boy"، وقال لصحيفة "نيويورك تايمز" في مقابلة أجريت معه مؤخرًا إن وجود أصغر أبنائه كان جزءا من مصدر إلهامه لتأليف الكتاب.

وأضاف: "هذا أحد الأسباب بالطبع.. وكانت تلك حملة بالنسبة لي للبقاء لفترة أطول قليلًا، إذا كان ذلك ممكنا". (سي إن إن) 
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