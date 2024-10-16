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افتتاح معرض فرانكفورت الدولي للكتاب الأضخم عالميا.. 4 آلاف إصدار جديد

Lebanon 24
16-10-2024 | 08:18
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افتتح معرض فرانكفورت الدولي للكتاب- 2024 أبوابه أمام الزوار التجاريين، صباح اليوم الأربعاء.

يشارك في المعرض هذا العام أكثر من ألف كاتب ومتحدث في 650 فعالية على 15 منصة، وتعرض أكثر من 4 آلاف جهة عرض إصداراتها الجديدة، وسيكون المعرض مفتوحا للجمهور اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.
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ومن المتوقع أن يركز المعرض على مناقشات سياسية، خاصة مع كتّاب من إيطاليا، ضيفة شرف المعرض، كما سيتمكن المشاركون والزوار من تبادل الآراء حول الكتب المتنوعة، وستعقد حلقات نقاش ثقافية سيحضرها كتاب وناشرون وصحفيون من مختلف بلدان العالم.

وقبل الافتتاح، كان هناك صراع مفتوح بين كتاب إيطاليين وممثلين عن الحكومة اليمينية في روما، واتهمت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني باستبعاد الأصوات غير المؤيدة لحكومتها أو المنتقدة لها من معرض الكتاب.

ويختتم المعرض فعالياته يوم الأحد المقبل بتسليم جائزة السلام لتجارة الكتب الألمانية للمؤرخة الأميركية، آن أبلباوم.

ويعتبر معرض فرانكفورت الدولي للكتاب من أهم المعارض الدولية التي تعنى بالكتب والأدب بصفة عامة، وعلى مدى العقود الخمسة الماضية جمع هذا المعرض آلاف الكتّاب والناشرين والمفكرين من مختلف بلدان العالم. (روسيا اليوم) 
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