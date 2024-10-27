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منوعات
حادثة مُرعبة.. قتل زوجته وهي تطير بالمظلة والسبب صادم جدًا
Lebanon 24
27-10-2024
|
04:58
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في نيسان 2015، كان يُعتقد أن فيكتوريا سيليرز قد لقيت حتفها بعد قفزة من ارتفاع 4000 قدم في مركز للقفز بالمظلات يُعرف باسم جمعية المظلات العسكرية في ويلتشير بإنكلترا. وذكرت صحيفة الغارديان نقلاً عن السلطات أن المسعفين وكيس الجثث كانوا في انتظارها على الأرض في مطار نيثيرافون بعد فشل مظلتها واحتياطيها.
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ونجت مدربة القفز بالمظلات المتمرسة فيكتوريا بأعجوبة، ويعتقد المسؤولون أن ذلك كان بسبب جسدها الصغير، لكنها أصيبت بجروح خطيرة عندما هبطت في الحقل المحروث. وأصيبت المرأة البالغة من العمر 41 عامًا بكسر في العمود الفقري وكسور في الأضلاع والحوض، وفقًا للصحيفة.
وبعد سنوات، تحدثت فيكتوريا عن نجاتها في فيلم وثائقي.
وقالت فيكتوريا، وفقًا لقصة نشرتها صحيفة "The Independent" في تشرين الاول 2024: "أعتقد أن الأمر كان مزيجًا من عدة أشياء. كان مزيجًا من الحظ و محاولة إبطائه قدر الإمكان".
ولكن هل كان كل هذا مجرد حادث؟
بعد سقوط فيكتوريا المميت، اشتبهت جمعية المظليين بالجيش سريعًا في وجود جريمة قتل واتصلت بالشرطة، وفقًا لتقرير صحيفة "The Independent". قاد التحقيق الشرطة إلى تحديد هوية زوج فيكتوريا الرقيب بالجيش، إميل سيليرز.
وذكرت الصحيفة أن الثنائي، اللذين خدما في الجيش البريطاني، التقيا في عام 2010 وتزوجا في العام التالي قبل أن ينجبا طفلين معًا. ولكن في السنوات التي تلت ذلك، تم الكشف عن الجانب المظلم لإميل.
وقالت السلطات إن إميل حاول قتل زوجته مرتين، وكانت المحاولة الأولى هي تسرب غاز قام بتدبيره في منزل الزوجين قبل أقل من أسبوع من حادثة القفز المظلي المميتة تقريبًا، وفقًا لصحيفة إندبندنت .
وقال قاضي محكمة وينشستر كراون الذي يرأس محاكمة إميل إن دافعه كان بوليصة التأمين التي سيحصل عليها عند وفاة زوجته، مما يفسح المجال له لمتابعة علاقة مع امرأة أخرى، حسبما ذكرت بي بي سي نيوز . وقال القاضي أيضًا إن إميل يعتقد أن وضع زوجته كضابط أعلى رتبة في الجيش من شأنه أن يهدد حياته المهنية في الجيش، وفقًا للمنفذ.
وبحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ، قالت السلطات إن قيمة بوليصة التأمين على الحياة بلغت نحو 120 ألف جنيه إسترليني، أو ما يعادل نحو 155 ألف دولار.
وفي نهاية المطاف، أُدين إميل بتهمتي محاولة قتل في أيار 2018 وحُكم عليه لاحقًا بالسجن مدى الحياة، مع ما لا يقل عن 18 عامًا من المدة المتبقية، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان" .
وفي جلسة النطق بالحكم، وصفه القاضي بأنه شخص "يتمتع بقسوة استثنائية وشخص لن يتوانى عن فعل أي شيء لإرضاء رغباته"، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). (PEOPLE)
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