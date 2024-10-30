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ضجة كبيرة بين السكان المحليين... كتلة قشرية غريبة تغزو شاطئ ولاية أسترالية (صورة)

Lebanon 24
30-10-2024 | 01:57
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أثارت كتلة غامضة جرفتها المياه إلى شاطئ أديلايد، عاصمة ولاية جنوب أستراليا، ضجة كبيرة بين السكان المحليين.

وحدثت الواقعة في خليج هورسشو بمنطقة بورت إليوت، حيث وجد السكان كتلة ضخمة يبلغ طولها 3 أمتار، وصفوها بأنها تشبه "نوعا من المعكرونة الرفيعة" مع أصداف على أطرافها. وانتشرت صورها بسرعة، وسط دهشة كبيرة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي.


وقالت امرأة، شاركت الصور، إنها تعيش في المنطقة منذ 26 عاما، ولم تر شيئا مثل هذا من قبل، وكتبت: "الطبيعة لا تتوقف أبدا عن إبهارنا!". فيما وصف أحد السكان الكتلة بأنها أغرب شيء شاهده في حياته.

وبعد فحص الكتلة الغامضة، أوضح سكان محليون ذوو خبرة أن هذه الكتلة كانت عبارة عن مجموعة من قشريات البحر.
 
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وقد أكدت الدكتورة زوي دوبلداي، عالمة البيئة البحرية بجامعة جنوب أستراليا، أن الكتلة تنتمي إلى نوع من القشريات يُعتبر غريبا، مشيرة إلى أن هذه القشريات تشبه الجمبري أكثر من المحار.
وقالت دوبلداي: "هذه القشريات تمتلك أرجلا مفصلية تستخدمها لالتقاط جزيئات الطعام الصغيرة. لم أر شيئا مثل هذا من قبل. يبدو أنها جاءت من هيكل قديم في البحر".

كما علق بعض السكان المحليين بأن الكتلة قد تكون صالحة للأكل، حيث اقترح أحدهم أنها قد تكون مكونا نادرا لطبق الباييلا (طبق إسباني شهير).

ووصف المتحف الأسترالي هذه القشريات بأنها "تتميز بسيقان مطاطية طويلة"، مؤكدا أنه من الشائع العثور عليها عائمة على الأجسام البحرية أو على الأرصفة والمراسي. (روسيا اليوم)
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