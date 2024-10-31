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حادثة مأساوية داخل مسبح.. وفاة طفل غرقاً!

Lebanon 24
31-10-2024 | 16:15
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تعرض طفل للغرق في حمام سباحة بمنشأة القناطر في مصر، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد غرق طفل في حمام سباحة بمنشأة القناطر، بإجراء التحريات تبين أن الضحية أثناء لهوه تعرض للغرق، وتم انتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
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