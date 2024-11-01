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حادثة مأساوية.. أم تنتحر مع طفليها

Lebanon 24
01-11-2024 | 00:30
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أقدمت امرأة أميركية ثلاثينية على الانتحار مع أطفالها، بالقفز في شلالات نياغرا، قبل أيام، في حادثة مروعة.
ووفقا لموقع "ميترو"، قامت شيانتي مينز البالغة من العمر 33 عاما، باصطحاب أطفالها، رومان ( 9 أعوام) ومكة (5 أشهر) نحو شلالات نياغرا من الجهة الأميركية، وقامت بالقفز معهم نحو الموت.
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وأكدت السلطات الأميركية أن الحادثة هي انتحار، ولكن لم يتم العثور على الجثث حتى الآن.
ونشر الموقع الرسائل الأخيرة لشيانتي قبل وفاتها، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهرت الرسائل أنها كانت تعاني من اكتئاب حاد بسبب انفصالها عن والد طفلتها مكة.
وقبل أسبوعين من الحادثة التي وقعت الاثنين الماضي، ردت شيانتي عن سؤال حول سبب انفصالها بصديقها ووالد طفلتها: "لأنني كنت غبية بسبب الحمل، وأقسمت بأنني لا أريده في حياتي".
تلك كانت آخر رسالة للضحية قبل الانتحار، وسبقها منشور لها قالت فيه: "سأمت من العصبية والحزن والسخط.. هدفي أن أصبح شخصا هادئا عند مواجهة أي موقف".
المصدر: سكاي نيوز
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