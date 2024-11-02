قطع 4 سيدات بالساطور والسكين.. تفاصيل مرعبة في قضية سفاح الغربية

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أجلت محكمة جنايات المحلة الدائرة الأولي في مصر اولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 4 سيدات بإحدى قرى مركز زفتي، والتخلص من الجثامين، لجلسة الخميس المقبل للمرافعة، فى القضية رقم 10178 جنايات زفتي، والمقيدة برقم 2045 لسنة 2024 كلي شرق طنطا.كان المحامي العام لنيابات شرق طنطا قد احال المتهم " ع.ر.م" للمحاكمة الجنائية، لقيامه بقتل كل من " س. ع.ا"،" ر.ف.م"،" ف.ا.ف"، ع.ا.م"، عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم، على قتل المجني عليهن.وتحدد جلسة السبت لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم أمام محكمة جنايات المحلة الدائرة الأولى، ودفع محامي المتهم، بأن المتهم، يتلقي علاج نفسي بمستشفى بنها للصحة النفسية، وله ملف وسجل علاجي بها، كما طلب محامي المتهم، بالتصريح من المحكمة لاحضار مستندات رسمية من المستشفى تفيد تلقي موكله العلاج النفسي بها، واصدرت قرارها المتقدم. (اليوم السابع)