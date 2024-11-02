24
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
قطع 4 سيدات بالساطور والسكين.. تفاصيل مرعبة في قضية سفاح الغربية
Lebanon 24
02-11-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجلت محكمة جنايات المحلة الدائرة الأولي في مصر اولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 4 سيدات بإحدى قرى مركز زفتي، والتخلص من الجثامين، لجلسة الخميس المقبل للمرافعة، فى القضية رقم 10178 جنايات زفتي، والمقيدة برقم 2045 لسنة 2024 كلي شرق طنطا.
Advertisement
كان المحامي العام لنيابات شرق طنطا قد احال المتهم " ع.ر.م" للمحاكمة الجنائية، لقيامه بقتل كل من " س. ع.ا"،" ر.ف.م"،" ف.ا.ف"، ع.ا.م"، عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم، على قتل المجني عليهن.
وتحدد جلسة السبت لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم أمام محكمة جنايات المحلة الدائرة الأولى، ودفع محامي المتهم، بأن المتهم، يتلقي علاج نفسي بمستشفى بنها للصحة النفسية، وله ملف وسجل علاجي بها، كما طلب محامي المتهم، بالتصريح من المحكمة لاحضار مستندات رسمية من المستشفى تفيد تلقي موكله العلاج النفسي بها، واصدرت قرارها المتقدم. (اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة.. هذا ما تمّ ضبطه داخل منزل عماد أمهز!
Lebanon 24
بالصورة.. هذا ما تمّ ضبطه داخل منزل عماد أمهز!
14:34 | 2024-11-02
02/11/2024 02:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مفاجأة عن عملية البترون.. إكتشفوا ما حصل خلالها!
Lebanon 24
آخر مفاجأة عن عملية البترون.. إكتشفوا ما حصل خلالها!
13:16 | 2024-11-02
02/11/2024 01:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة مطاعم شهيرة تعلن إفلاسها
Lebanon 24
سلسلة مطاعم شهيرة تعلن إفلاسها
09:36 | 2024-11-02
02/11/2024 09:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن حادثة البترون.. ماذا أعلن الجيش الإسرائيليّ؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن حادثة البترون.. ماذا أعلن الجيش الإسرائيليّ؟
11:46 | 2024-11-02
02/11/2024 11:46:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من نصرالله تُنشر لأول مرّة.. إليكم ما جاء فيها
Lebanon 24
رسالة من نصرالله تُنشر لأول مرّة.. إليكم ما جاء فيها
15:22 | 2024-11-02
02/11/2024 03:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
03:00 | 2024-11-03
ماتت قريبتها جنبها.. سيدة علقت لـ3 أيام بالسيارة بنفق غمرته المياه! (فيديو)
16:00 | 2024-11-02
بسبب خلافات على شقة.. تفاصيل مقتل صاحب مقهى شهير
14:00 | 2024-11-02
أثناء عبوره الطريق.. وفاة طفل صدمته سيارة
09:36 | 2024-11-02
سلسلة مطاعم شهيرة تعلن إفلاسها
09:22 | 2024-11-02
كسور وكدمات... الطفلة سارة قُتِلَت على أيدي عائلتها بطريقة مروّعة
09:02 | 2024-11-02
بالفيديو... شجار داخل مركز اقتراع في أميركا
فيديو
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
02:12 | 2024-11-01
03/11/2024 13:11:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
10:35 | 2024-10-30
03/11/2024 13:11:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
11:01 | 2024-10-28
03/11/2024 13:11:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24