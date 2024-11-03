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منوعات
بيع عملة 10 سنتات أميركية نادرة بأكثر من 500 ألف دولار... ما الذي يميزها؟ (صورة)
Lebanon 24
03-11-2024
|
23:49
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أفادت وسائل إعلام أميركية بأنه تم بيع عملة نادرة جدا كانت محفوظة في خزينة بنكية منذ أواخر السبعينيات، في مزاد بأكثر من 500 ألف دولار.
والعملة هي "دايم" أميركي وقد تم إنتاجها من قبل دار سك العملة الأميركية في سان فرانسيسكو عام 1975.
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ووصفت العملة بأنها "واحدة من أندر العملات في القرن العشرين" حيث تتميز بصورة للرئيس الأميركي السابق فرانكلين روزفلت.
وما يجعل العملة المعدنية التي تحمل صورة الرئيس الأسبق فرانكلين روزفلت ذات قيمة كبيرة هي علامة "S" المفقودة لمدينة سان فرانسيسكو، وهي واحدة من اثنتين فقط لا توجد بهما العلامة بيعت العملة المعدنية الأخرى في مزاد عام 2019 مقابل 456000 دولار ثم بيعت مرة أخرى بعد أشهر لهواة جمع العملات الخاصة.
وورثت ثلاث شقيقات من ولاية أوهايو فضلن عدم الكشف عن هوياتهن، العملة بعد وفاة شقيقهن الذي احتفظ بها في خزينة بنكية لأكثر من 40 عاما.
وذكرت الشقيقات الثلاث أن والدتهن وشقيقهن اشتريا العملة التي تم اكتشاف الخطأ فيها عام 1978 بمبلغ 18 ألفا و200 دولار وهو ما يعادل نحو 90 ألف دولار اليوم.
ورأى والداهن اللذان كانا يديران مزرعة ألبان في العملة بمثابة "مدخرات" للأسرة.
هذا، وجرى بيع العملة مقابل 506 آلاف و250 دولارا في مزاد عبر الإنترنت انتهى يوم الأحد.
ولم تكن العملتان في التداول العام، حيث كانتا جزءا من مجموعة خاصة من 2.8 مليون قطعة غير متداولة أنتجت في سان فرانسيسكو عام 1975 تضم ست عملات، وتم بيعها حينها مقابل 7 دولارات.
وبعد عدة سنوات، اكتشف الجامعون أن عملتين من هذه المجموعة تفتقران إلى علامة السك. (روسيا اليوم)
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