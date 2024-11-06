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طبيب حاول قتل صديق والدته بلقاح مُزيّف لـ"كورونا"!

Lebanon 24
06-11-2024 | 10:39
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حُكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد-19، وكذلك تزوير وثائق طبية وانتحال صفة ممرض لتسميم ضحيته.

وتنكر الطبيب توماس كوان بزيّ ممرض وقام بقياس ضغط دم والدته قبل إعطاء السم لصديقها آنذاك باتريك أوهارا في نيوكاسل في شمال إنكلترا.
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ونجا أوهارا بعد تلقيه الحقنة لكنه أصيب بالتهاب اللفافة الناخر، وهو عدوى بكتيرية آكلة للحم قد تكون قاتلة وخضع لعمليات جراحية متعددة. (العربية)
 
 
 
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