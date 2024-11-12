حزن كبير: العثور على جثة نجم شهير في منزله.. وهذا سبب الوفاة؟

عُثر على جثة النجم الكوري سونغ جاي ريم في منزله الكائن في منطقة سيونغ دونغ في سيول، وتم نقل الجثة على الفور إلى الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وفق ما أفادت تقارير عالمية.



وقالت مصادر مطلعة إن النجم الكوري توفي ظهر اليوم الأثنين 12 تشرين الثاني، ومن المقرر أن يتم دفنه بعد يومين في 14 تشرين الثاني.

Advertisement

كما عُثر على مذكرة انتحار طويلة في منزل النجم الراحل، وأضافت التحقيقات إنه عثر على كمية كبيرة من مادة النيكوتين إلى جانب جثة النجم الكوري، مما يؤكد إن سونغ أنهى حياته.



وعبر الجمهور عن صدمتهم الشديدة لوفاة النجم الكوري، متمنين لعائلته وأصدقائه الصبر. (البوابة)