Advertisement

فنون ومشاهير

حزن كبير: العثور على جثة نجم شهير في منزله.. وهذا سبب الوفاة؟

Lebanon 24
12-11-2024 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1277217-638670209902676191.jpg
Doc-P-1277217-638670209902676191.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُثر على جثة النجم الكوري سونغ جاي ريم في منزله الكائن في منطقة سيونغ دونغ في سيول، وتم نقل الجثة على الفور إلى الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وفق ما أفادت تقارير عالمية.

وقالت مصادر مطلعة إن النجم الكوري توفي ظهر اليوم الأثنين 12 تشرين الثاني، ومن المقرر أن يتم دفنه بعد يومين في 14 تشرين الثاني.
Advertisement
 
 
كما عُثر على مذكرة انتحار طويلة في منزل النجم الراحل، وأضافت التحقيقات إنه عثر على كمية كبيرة من مادة النيكوتين إلى جانب جثة النجم الكوري، مما يؤكد إن سونغ أنهى حياته.

وعبر الجمهور عن صدمتهم الشديدة لوفاة النجم الكوري، متمنين لعائلته وأصدقائه الصبر. (البوابة)

فنون ومشاهير

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:54 | 2024-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:01 | 2024-11-12
08:40 | 2024-11-12
08:30 | 2024-11-12
08:21 | 2024-11-12
05:58 | 2024-11-12
03:23 | 2024-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24