كشف لغز العثور على جثة شاب في مصر

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا في مصر، إخطارا من مرفق إسعاف قنا يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب داخل ترعة أمام محطة كهرباء قوص.وتبين العثور على جثة شاذلي عبد الراضي محمد، 35 عاما، غارق في ترعة أمام محطة كهرباء قوص جنوب قنا.تحرر محضرا بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتى كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي. (اليوم السابع)