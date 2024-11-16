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منوعات
جريمة مروعة في بلد عربي: قضى على والديه وشقيقه.. واتصل بالثالث لإبلاغه
Lebanon 24
16-11-2024
|
02:00
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أقدم شاب يمني في العشرينات من عمره على قتل أربعة من أفراد أسرته بأحد أحياء العاصمة صنعاء، في ظروف لا تزال غامضة.
وأفاد سكان محليون بأن الشاب، ويدعى "بلال علي عبده القحطاني"، أقدم الجمعة على قتل والديه المسنين وشقيقه وشقيقته، في منزلهم في منطقة "قاع القيضي" بصنعاء، في أحدث جرائم العنف الأسري المتصاعدة بشكل ملحوظ في اليمن الذي يعاني من حرب مستمرة منذ عشرة أعوام.
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وأضاف سكان من أهالي المنطقة أن المتهم بالجريمة المروعة اتصل بأحد أشقائه المتبقين، حيث أبلغه أنه قد قتل أبيه وأمه وشقيقته وشقيقه في منزلهم، وأنه تبقى "محمد" شقيقه الآخر وأنه سيأتي لقتله.
وأشاروا إلى أن الشاب الذي ارتكب الجريمة من أبناء منطقة بني سليمان التابعة لمديرية حزم العدين، غربي محافظة إب، وعاد من الغربة قبل أسابيع إلى منزل أسرته في صنعاء.
وطبقاً للمصادر، فإن الشاب، وعقب ارتكاب الجريمة، فر إلى مكان مجهول، ولم يتم القبض عليه حتى اللحظة.(العربية)
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