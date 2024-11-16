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ضبط سيدة اختطفت طفلة لاستغلالها فى التسول

Lebanon 24
16-11-2024 | 23:00
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كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من نجار مسلح مُقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم، أنه حال توجده بأحد المواقف بدائرة القسم، وبرفقته ابنته (سن 5) للتوجه لمحل إقامته بالفيوم قامت إحدى السيدات بمداعبتها، وفوجئ عقب إنصرافها بعدم تواجد ابنته.
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بالفحص وإجراء التحريات أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة عن تحديد مرتكبة الواقعة ربة منزل "لها معلومات جنائية" مُقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية تقوم بأعمال التسول وإستجداء المارة بنطاق مديريتى أمن القاهرة والجيزة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبرفقتها الطفلة المختطفة، وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعة وإختطافها الطفلة المجنى عليها لإستغلالها فى أعمال التسول وإستجداء المارة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
(اليوم السابع)
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