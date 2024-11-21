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إعتدى على طليقته وقتلها بعد زواجها بأسبوعين.. والمحكمة تُخفف عقوبته

Lebanon 24
21-11-2024 | 03:11
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قضت محكمة مصرية بتخفيف حكم السجن المؤبد الصادر ضد سائق متهم بقتل طليقته، إلى السجن المشدد لمدة 15 عاماً، وذلك بعد استئناف الحكم.

وجاءت الواقعة بعد أسبوعين فقط من زواج الضحية من رجل آخر في قرية "الحجيرات" بمركز قنا.
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وكانت الضحية، البالغة من العمر 25 عاماً، قد تزوجت بشخص آخر من نفس القرية بعد انتهاء عدة طلاقها وتقدم أحد الأشخاص للزواج منها.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم، البالغ من العمر 30 عاماً، بارتكابه الجريمة بدافع الانتقام بسبب زواج طليقته من رجل آخر.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى شهر كانون الثاني 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أحد مستشفيات قنا، بوصول جثة سيدة مصابة بجروح وطعنات في مناطق متفرقة من جسدها.

وأظهرت التحريات الأولية أن مرتكب الجريمة هو طليق الضحية، الذي استغل انشغال زوجها الجديد بحضور عزاء في القرية، فتسلل إلى منزلها بقصد الانتقام.

واعترف المتهم أثناء التحقيقات بأنه كان ينوي إحراق المنزل، لكنه فوجئ بوجود طليقته داخل الشقة، فقام بالاعتداء عليها وضربها محدثاً إصابات متعددة أودت بحياتها.

وكانت المحكمة قد أصدرت في أيار الماضي حكمًا بالسجن المؤبد ضد المتهم، إلا أنه قدم استئنافًا، لتقرر المحكمة تخفيف العقوبة إلى السجن المشدد لمدة 15 عاماً.

تجدر الإشارة إلى أن قرية "الحجيرات" بمحافظة قنا شهدت في الآونة الأخيرة عدة حوادث عنف أثارت القلق بين الأهالي، من بينها مقتل طالب برصاصة طائشة أثناء مروره بجوار مشاجرة بين عائلتين في أغسطس الماضي، وفي أواخر تشرين الأول لقيت سيدتان مصرعهما برصاص طائش خلال شجار بين مجموعة من الأشخاص.
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