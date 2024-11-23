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مفاجأة في "اسكتلندا".. الشرطة تلجأ لرذاذ الفلفل الصناعي ضد قُصَّر!

Lebanon 24
23-11-2024 | 14:00
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أعلنت هيئة مراقبة الشرطة الاسكتلندية، أن ضباط الشرطة استخدموا رذاذا أقوى من الغاز المسيل للدموع على أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما.

حيث قبضت الشرطة على طفل يبلغ من العمر 12 عاما بعد اعتدائه على رجل أمام أسرته، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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وبعد القبض عليه، قام عناصر الشرطة بركله ولكمه كما استخدمو رذاذ الفلفل الصناعي الذي يعتبر أقوى من غاز CS المسيل للدموع.

بدورها علقت، لجنة إصلاح الشرطة على استخدام رذاذ الفلفل على الأطفال، قالت: "إن جميع الحوادث كانت موضوع تحقيق كامل، ولا يزال اثنان منها مستمرين".

يستخدم حمض الفانيليا بيلارجونيك، المعروف أيضًا باسم PAVA أو نونيفاميد، كمعادل صناعي للكابسيسين، المكون الموجود في الفلفل الحار.

ويؤثر في المقام الأول على العينين، ويسبب ألما شديدا وعمى مؤقتا وإحساسا بالحرق على الجلد المحيط.

وفي تقريرها السنوي لعام 2023-2024، قالت هيئة مراقبة الشرطة الاسكتلندية إن مسدسات الصعق الكهربائي استُخدمت مرتين أيضا على أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاما. (سكاي نيوز) 
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