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دب يزن 250 كلغ يُهاجم شخصاً ويبدأ بالتهامه

Lebanon 24
24-11-2024 | 06:18
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شهدت مقاطعة فيتشابون الريفية في تايلاند حادثًا مأسويًا كاد ينهي حياة رجل يبلغ من العمر 36 عامًا يدعى نايفوم برومراتي، بعد زيارته لمعبد منعزل يحتفظ بعدد من الحيوانات، من بينها دب يُدعى "بينج"، يبلغ وزنه 250 كيلوغرامًا.
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ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطاني، فقد وقع الحادث عندما قرر نايفوم، الذي كان ترافقه مجموعة من أصدقائه، استفزاز الدب من خلال تعليق أوعية من الأرز فوق قفصه، ولم تمر لحظات حتى رد الحيوان بسحب الرجل داخل الحظيرة، حيث تعرض لهجوم شديد.

وأفادت التقارير بأن المعبد، الذي يحتفظ بالحيوانات تحت رعاية الرهبان، كان قد ناشد المواطنين التبرع بالطعام للحيوانات التي تعاني من نقص التغذية، ورغم ذلك، أشارت المعلومات إلى أن الدب "بينج" لم يكن يعاني من الجوع، بل تجاوز وزنه ضعف وزن الدب الأسود الأميركي المعتاد.

وأوضح شهود عيان أن الدب الذي فقد خوفه الطبيعي من البشر نتيجة تعامله اليومي معهم، انتفض بشكل مفاجئ، وهاجم نايفوم، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. (العربية)
 
 
 
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