خدعت أنظار البشر لآلاف السنين.. سر جديد ينكشف عن "أهرامات الجيزة"

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وأكدت دراسة معمقة أجراها الباحث أكيو كاتو من قسم الرياضيات والفيزياء في جامعة كاناغاوا اليابانية، أن "الأهرامات خادعت أنظار البشر لآلاف السنين".ووفقًا لكاتو، عند النظر إلى الأهرامات من الأعلى، يظهر أنها ليست كما تبدو عند المشاهدة من الأرض.إذ أن كل وجه من الأهرامات يحتوي على خط مركزي ينزل من القمة إلى القاعدة، حيث تلتقي جانبي كل وجه عند تقعر طفيف، مما يجعل الشكل النهائي للأهرامات هرمًا ذا ثمانية أوجه.وقال كاتو: "إن الهرم الأكبر في الجيزة يمتلك خاصية مقعرة مدهشة، حيث أن كل وجه من وجوهه ينحني قليلاً على طول خطه المركزي من القاعدة إلى القمة".وأضاف: "بمعنى آخر، الهرم الأكبر هو هرم مقعر ذو ثمانية أوجه، وليس هرمًا مربعًا تقليديًا".وأوضح كاتو أن التغيير في شكل الأهرامات قد يكون طفيفًا للغاية بحيث يصعب ملاحظته من الأرض، لكنه يصبح واضحًا من الجو.في دراسته، قدم كاتو تفسيرًا هندسيًا لهذه الخاصية الفريدة للأهرامات، مشيرًا إلى أن المصريين القدماء قد صمموا الأهرامات بهذه الطريقة من أجل تعزيز استقرارها وطول عمرها.وشرح كاتو أن الطبقات المائلة في الأهرامات، إلى جانب القاعدة المدعمة، كانت ضرورية لضمان استقرار الهرم على المدى الطويل في مواجهة قوى الطبيعة الشديدة مثل الضغط الجاذبي العالي والزلازل والعواصف الممطرة.كما أشار إلى أن الهرم قد تعرض لعواصف مطرية شديدة أكثر من 500 مرة طوال 4500 سنة من عمره.(سكاي نيوز)