في حفل زفاف.. الرصاص الطائش أصاب 4 سيدات

أصيبت 4 سيدات بإصابات مختلفة فى أماكن متفرقة بالجسم بطلق ناري من سلاح خرطوش بالخطأ خلال تواجدهن في فرح بمنطقة الضبعية في مصر، وتم نقل المصابات إلى المستشفى لإسعافهن ورعايتهن طبيا.

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وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة 4 سيدات بطلق خرطوش في أماكن متفرقة بالجسم أثناء وجودهن فى فرح فى قرية الضبعية دائرة مركز الإسماعيلية.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة كلا من دعاء محمد نجيب، 40 عام، مصابة بجروح متعددة بالوجه والرأس نتيجة طلق خرطوش، آمال حسن نصر الله، 20 عام، مصابة بجروح متعددة بالوجه والرأس نتيجة طلق خرطوش، هدى عبد الوهاب محمد معوض، 42 عام، مصابة بجروح متعددة بالوجه والرأس والرقبة نتيجة طلق خرطوش، خلود صابر مصطفى، 28 عام، مصابة بجروح متعددة بالرأس نتيجة طلق خرطوش. على الفور تم نقل المصابات إلى المستشفى لإسعافهن ورعايتهن طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابات. (اليوم السابع)