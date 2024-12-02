فضيحة مُدوية: القبض على فنان شهير متلبساً.. هذا ما وجدوه داخل سيارته! (صورة)

ألقي القبض على الفنان المصري هيثم محمد متلبسًا بحيازة المخدرات من قبل أجهزة الأمن المصرية.



وأشارت بعض المواقع إلى أن الشرطة ألقت القبض على الفنان بعد وقوعه في كمين أمني أثناء قيادته السيارة بمنطقة الجيزة.

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وفوجئ رجال الأمن بعد معرفتهم هوية الفنان بعد إبرازه بطاقته، إذ اتضح أنه كان مدانًا بقضايا خاصة بحيازة المخدرات، وعقب تفتيش سيارته اتضح أن بحيازته كيس من مخدر الهيروين.



ووفق "العربية"، أكدت المصادر أن أجهزة الأمن تحفظت على الفنان الشاب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.



يُشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يلقى فيها القبض على الفنان المضري، فقد كان متورطًا بقضية خاصة بتعاطي المخدرات، وحكم عليه بالسجن، ليخرج من السجن بعد قضاء عقوبته، كما قضى الأشهر الماضية في إحدى المصحات لعلاج الإدمان.(البوابة)



