Advertisement

منوعات

دراسة تبين كم ستكلف الروس طاولة الاحتفال بعيد رأس السنة هذا العام

Lebanon 24
03-12-2024 | 00:19
A-
A+
Doc-P-1287179-638688072762052797.jpg
Doc-P-1287179-638688072762052797.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت معطيات المنظومة المعلوماتية – الإحصائية الموحدة في روسيا، بأن أسعار المنتجات الخاصة بمائدة الاحتفال بالعام الجديد هذه السنة ارتفعت بنسبة 13.5٪ بالمقارنة مع العام الماضي.

Advertisement

ووفقا لها، سيكلف تحضير مائدة الاحتفال بعيد رأس السنة الجديدة في روسيا، بشكل متوسط 9.1 ألف روبل (حوالي 100 دولار).


وتتضمن سلة العام الجديد منتجات للطبق الساخن (2 كلغم من لحم الدجاج، و 500 غرام من البطاطس والثوم)، والخضار المقطعة (600 غرام من الطماطم والخيار، و 300 غرام من الخضر)، وكذلك وجبات خفيفة 800 غرام من المخللات المتنوعة، و 400 غرام من الجبن، و 300 غرام من اللحوم المدخنة، والنقانق المسلوقة وكذلك شطائر خبز مع الكافيار الأحمر وسلطة "أوليفييه"(السلطة الروسية)، وكل ذلك لأربعة أشخاص. وتشمل المجموعة كذلك الفاكهة (كيلو غرام واحد لكل من البرتقال واليوسفي والعنب والتفاح و300 غرام من الليمون) وتورتة وزنها 800 غرام. وتشمل المشروبات زجاجة من النبيذ الفوار ونبيذ المائدة والكونياك والمياه المعدنية، بالإضافة إلى العصير والشاي.

وأشارت الدراسة إلى أن سلة مماثلة، كانت تكلف في العام الماضي 8050 روبلا، لكنها تكلف هذا العام 9140 روبلا.

في روسيا، لا يوجد طبق ساخن تقليدي لمادة رأس السنة الجديدة، ولكن غالبا ما يكون الدجاج المحضر في الفرن مع البطاطس. وسيكلف الطبق المذكور هذا العام 471 روبلا، وهو أرخص من العام الماضي – 488 روبلا. وسيكلف صحن الخضار المقطعة 436 روبلا، وهو ما يزيد بنسبة 12٪ عن العام السابق.

وسيكلف الصحن من سلطة "أوليفييه"، 553 روبلا لأربعة أشخاص. وارتفع سعر الخضار المخللة إلى 210 روبلات من 196 روبلا في العام السابق. بالنسبة للفواكه المخصصة لطاولة الاحتفال، سيتعين دفع 7٪ أكثر من العام الماضي - 995 روبلا. وارتفعت تكلفة التورتة بنسبة 12٪ إلى 628 روبلا.

ويبلغ سعر زجاجة الشمبانيا، المشروب الرئيسي في ليلة رأس السنة، في المتوسط 385 روبلا هذا العام مقابل 349 روبلا في العام الماضي، والنبيذ - 458 روبلا مقابل 410 روبلات في العام الماضي، والكونياك - 733 روبلا مقابل 683 روبلا. ارتفع سعر علبة الشاي المكونة من 25 كيسا بنسبة 1٪ وباتت تكلف 83 روبلا، وارتفع سعر العصير والمياه المعدنية بنسبة 11٪ - إلى 130 و76 روبلا على التوالي.

وكانت أغلى ثلاثة منتجات خلال هذا العام هي البطاطس (+65%)، والكافيار (+34%)، والزبدة (+31%)، في حين انخفضت أسعار الدجاج بنسبة 7%. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:43 | 2024-12-03
00:46 | 2024-12-03
00:41 | 2024-12-03
23:00 | 2024-12-02
23:00 | 2024-12-02
16:00 | 2024-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24