بنبوءة جديدة.. المسلسل الأميركي الشهير "عائلة سيمبسون" يثير الجدل من جديد (صورة)

عاد مسلسل الرسوم المتحركة الأميركي الشهير "عائلة سيمبسون" لإثارة الجدل بنبوءة جديدة عبر لقطة قديمة تعود لـ21 عاما، بشأن حفل سحب قرعة كأس العالم للأندية 2025.

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وأقيمت أمس الخميس في مدينة ميامي الأميركية، مراسم سحب قرعة دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام بنظامها الجديد للمرة الأولى في الولايات المتحدة، خلال الفترة بين 15 حزيران و13 تموز 2025، بمشاركة 32 فريقا.وقبل بداية مراسم قرعة كأس العالم للأندية، وقف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى جوار الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو، نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق، ليكشفا الستار عن الكأس الجديدة التي سيحملها بطل مونديال الأندية الفائز بنهائي البطولة في 13 تموز 2025.وبالتعاون مع شركة مجوهرات عالمية، صمم الفيفا كأسا مطلية بالذهب عيار 24 قيراطا تجمع بين عناصر من تاريخ ومستقبل كرة القدم.والمثير للدهشة أن هذه الكأس ظهرت نسخة مشابهة لها بالفعل في إحدى الحلقات من مسلسل عائلة سيمبسون، حيث تحمل شخصية هومر بين يديها مجسما ذهبيا (ساعة منبه ذات وظائف متعددة) مشابه جدا في اللون والمظهر والتفاصيل لكأس العالم للأندية.والساعة التي ظهرت في الموسم الخامس عشر تحديدا بالحلقة 320 التي تم بثها لأول مرة في كانون الأول 2003، كانت عبارة عن مخطط دائري، مع دائرة أخرى في المنتصف وخطوط متقاطعة، ترتكز على قاعدة مستطيلة، حيث اشتراها هومر بدلا من شجرة عيد الميلاد. (روسيا اليوم)