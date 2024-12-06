اختلفا على الركاب.. سائق توك توك يحرق زميله بزجاجة بنزين

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أشعل سائق توك توك النار في آخر، بمنطقة العمرانية في مصر، لخلاف متعلق على أولوية الحصول على ركاب، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وضبط المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل سائق توك توك إلى المستشفى مصابا بحروق بأنحاء جسده، بمنطقة العمرانية.وكشفت تحريات رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، أن سائق توك توك سكب بنزين على المجني عليه، وأشعل النار به، لخلاف بينهما على أولوية الحصول على ركاب، مما أسفر عن إصابته بحروق متفرقة.وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. (اليوم السابع)