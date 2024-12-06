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منوعات
انتحلت صفة "ممرضة".. سيدة عاقر تخطف رضيعاً من داخل مستشفى
Lebanon 24
06-12-2024
|
23:00
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شهدت إحدى قرى البدرشين بمحافظة الجيزة المصرية واقعة غريبة، بعدما انتحلت سيدة صفة ممرضة وارتدت معطفا أبيض.
ثم همت بخطف رضيع من والدته داخل أحد المستشفيات.
وفي التفاصيل، توجهت سيدة إلى أحد المستشفيات رفقة رضيعها لإجراء جراحة له في الفم، فاستقبلتها "الممرضة المزيفة" وتسلمت رضيعها بدعوى بدء الإجراءات.
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كما طلبت من الأم ترك الطفل معها والذهاب لشراء بعض الأدوية المطلوبة لحالته.
وبالفعل صدقت الأم الملهوفة على رضيعها الممرضة، وتوجهت لشراء الأدوية المطلوبة، إلا أنها لدى عودتها للمستشفى لم تجد أثرا للممرضة ولا رضيعها.
حينها بدأت في الصراخ والاستنجاد بطاقم المستشفى.
ثم أبلغت إدارة المستشفى السلطات الأمنية بالواقعة، التي عمدت إلى تفريغ كاميرات المراقبة. وتمكنت من تتبع خاطفة الرضيع، حيث تبين أنها تقيم بقرية الطرفاية التابعة لقسم شرطة البدرشين، ومتزوجة، إلا أنها عاقر لا تنجب.
وتمكنت السلطات من ضبط المتهمة ومعها الطفل المختطف، ثم أحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.(العربية)
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