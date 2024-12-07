"أمر لا يصدق".. شاب يحطم الرقم القياسي في سباق 200 متر في أستراليا

اليوم السبت،

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وفاز جاوت (16 عاما)، الذي تمت مقارنته بالعداء الجاميكي يوسين بولت بعد إحرازه فضية سباق 200 متر في بطولة العالم تحت 20 عاما في ‬آب، بالسباق بفارق كبير في مركز كوينزلاند للرياضة وألعاب القوى.وتم تسجيل زمن خوض جاوت للسباق عند 20.07 لكن تم تعديله لاحقا ليصبح تحت 20.06 الذي حققه نورمان ليحرز الميدالية الفضية خلف تومي سميث في المكسيك قبل 56 عاما.واشتُهر سميث وجون كارلوس الحاصل على الميدالية البرونزية فيما بعد بتحية القوة السوداء على منصة التتويج.قال جاوت "إنه أمر لا يصدق تماما... لا أستطيع استيعاب الأمر حاليا، لكن أعتقد أني سأفكر فيه عندما أخلد إلى النوم الليلة. هؤلاء بالغون. وأنا مجرد طفل.""كنت أطارد هذا الرقم القياسي لكني لم أعتقد أني سأحققه هذا العام. اعتقدت أني ربما أحققه في العام المقبل، في العام الذي يليه".وسجل جاوت أيضا زمنا قدره 10.04 ثانية في تصفيات سباق 100 متر أمس الجمعة وسط رياح بلغت سرعتها +3.4 وهو رابع أسرع زمن يسجله عداء أسترالي في جميع الظروف.يعيش جاوت، وهو ابن مهاجرين من جنوب السودان الذي مزقته الحرب، في بلدة إبسويتش في كوينزلاند على بعد مسافة قصيرة من برزبين حيث ستقام الألعاب الأولمبية في عام 2032 عندما يبلغ من العمر 24 عاما.ويسعى جاوت، الذي سيبلغ 17 عاما في وقت لاحق من هذا الشهر، لكسر حاجز 10 ثوان في سباق 100 و20 ثانية في سباق نصف لفة.وأضاف جاوت اليوم السبت "فعلت دائما ما قلت أني سأفعله."فإذا قلت شيئا يكون في ذهني وسألاحقه حتى تحقيقه". (lbci)