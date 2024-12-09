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جريمة بشعة.. قُتل على يد "صديقه" بدمٍ بارد!

Lebanon 24
09-12-2024 | 04:30
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عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي في مصر، عامل، بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بحيازة سلاح والتسبب في قتل صديقه أثناء استقلالهما دراجة بخارية بالغربي بهجورة في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.
وتعود أحداث القضية إلى أب 2023 عندما وجهت جهات التحقيق، للمتهم صابر.م، 28 عاما، عامل  تهمة حيازة فرد روسي محلي الصنع وطلقات نارية في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، والتسبب في قتل المجني عليه سعيد.س.ا، أثناء استقلالهما دراجة بخارية، بخروج طلق ناري من سلاح المتهم.
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وتم إحالة القضية التي حملت رقم 26901 لسنة 2023،  إلى محكمة جنايات نجع حمادي، والتي عاقبت المتهم بالسجن 5 سنوات. (اليوم السابع)
 
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