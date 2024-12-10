عذب كلباً حتى الموت.. وهذا كان مصيره!

كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص، بالتعدى بالضرب على "كلب ضال" مما أدى إلى نفوقه بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة كفرصقر بالشرقية)، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ونشر مقطع الفيديو لمحاولة الكلب عقره أثناء سيره بالشارع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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المصدر: اليوم السابع