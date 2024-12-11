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"تسبب له في انفجار بقرنية العين".. إصابة طفل في مشاجرة بالرصاص

Lebanon 24
11-12-2024 | 03:23
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شهدت منطقة مسطرد في مصر، نشوب مشاجرة بين طرفين بالأسلحة النارية، أسفرت عنها إصابة طفل بطلق نارى خرطوش بالوجه والساق والقدم، وجرى نقله لمستشفى القصر العيني لتلقي العلاج، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ لرئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من ربة منزل تدعى "هناء م ص"، 50 سنة، بإصابة نجلها طفل بطلق ناري.
على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وكشفت التحريات حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفى "حسين م م"، و"محمد ع ا"، و"محمد خ م"، و"حسام أ"، أسفرت عن إصابة الطفل "محمود م ط"، بطلق ناري من سلاح محلي الصنع "فرد خرطوش"، أثناء مروره بالشارع مع والدته أثناء المشاجرة، ما تسبب له في انفجار بقرنية العين اليمنى وإصابته بالبطن والوجه واليد اليمنى، وتم نقله لمستشفى القصر العيني لتلقي العلاج.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، والسلاح الناري المستخدم بالواقعة، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب تلك الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب. (اليوم السابع)
 
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