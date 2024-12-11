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منوعات
"رقصة الغرانيق البيضاء" تفتتح مهرجان السينما الروسية في باريس
Lebanon 24
11-12-2024
|
14:05
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افتتح في المركز الأرثوذكسي الثقافي في باريس يوم 10 كانون الاول مهرجان السينما الروسية الذي تم تنظيمه من قبل مؤسسة "روسكينو" الروسية بدعم من وزارة الثقافة الروسية وسفارة روسيا في فرنسا.
وستستمر العروض السينمائية للمهرجان 5 أيام، حيث يقام المهرجان لمدة يومين في باريس، ثم ينتقل إلى منطقة كوت دازور بجنوب فرنسا حيث ستعرض الأفلام الروسية الجديدة 3 أيام أخرى. وقال منظمو المهرجان إن مشاهدة الأفلام الروسية متاحة للجمهور مجانا.
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وقال سفير روسيا في باريس أليكسي ميشكوف في حفل افتتاح المهرجان إن المهرجان فرصة رائعة لفتح نافذة على روسيا أمام المشاهد الفرنسي.
وافتتح برنامج المهرجان بعرض فيلم "رقصة الغرانيق البيضاء" للمخرج ميخائيل لوكاتشيفسكي من جمهورية ياقوتيا بشمال شرق روسيا .
وتدور أحداث الفيلم حول صبي يعيش تجربة وفاة والدته، مؤمنا بقصة والده عن تقمصها إلى طائر الغرنوق السيبيري الأبيض، ويحلم الصبي برؤية رقصة هذه الطيور ولقاء والدته.
وقالت وكالة "تاس" الروسية إن العرض الأول للفيلم تمتع بإقبال كبير، وكانت قاعة العرض مليئة بالمشاهدين، وحضره عدد كبير من المواطنين الناطقين بالفرنسية.
وقالت مدير عام مؤسسة "روسكينو" الروسية ألزا أنطونوفا إن برنامج المهرجان يتضمن كذلك فيلم "تشوك وغيك.. مغامرة كبيرة" (2024) للمخرج ألكسندر كوت، و"حاكم الريح" (2023)، و"التحدي" (2023) وغيرها من الأفلام. (روسيا اليوم)
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