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منوعات
شاركت بمسابقة دولية لحفظ القرآن.. مقتل فتاة ووالدتها بحادث سير مروع
Lebanon 24
12-12-2024
|
02:49
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لقيت حافظة للقرآن الكريم ووالدتها مصرعهما في حادث مروع خلال عودتهم من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني .
وأصيب متسابقون آخرون في حادث وقع في طريق عودتهم من بور سعيد، إلى مسقط رأسهم في محافظة البحيرة.
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وأعلن الإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي والمشرف العام على مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وفاة المتسابقة سعاد رجب المزين، وذلك عند عودتها لمحافظتها بعد مسابقة بورسعيد الدولية، كما أعلن كذلك تعرض متسابقين آخرين من الأطفال والكبار للإصابة نتيجة الحادث.
وجاء آخر الآيات التي قالتها المتسابقة في سؤال لجنة التحكيم "حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق"، وكانت القارئة من المتميزات وكان من الممكن أن تتأهل للمسابقة الدولية.
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