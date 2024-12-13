إعتقال خادمة تعمل في قصر باكنغهام.. ما السبب؟

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأنه تم اعتقال خادمة تعمل في قصر باكنغهام، بعد أن سادت الفوضى في حفل عيد ميلاد مخصص للموظفين.

Advertisement

وحسب المعلومات فإن الحفلة خرجت عن نطاق السيطرة، حيث تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث في All Bar One في شارع فيكتوريا.ووصل ما يصل إلى 50 موظفا لحضور حفل تم الترتيب له مسبقا بعد تناول المشروبات في قصر باكنغهام.ووجهت امرأة، يعتقد أنها خادمة، لكمة إلى المدير، وحطمت نظارته وتم القبض عليها، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا صن".وحاول الأمن تهدئتها لكنها استمرت في إلقاء أكواب الزجاج.وقال أحد الشهود: "لم أر قط شخصا واحدا يصاب بهذا الجنون أثناء قضاء ليلة في الخارج".وهرعت الشرطة إلى الحانة بعد الساعة 9 مساء يوم الثلاثاء وتم القبض على المرأة التي تبلغ من العمر 24 عاما، بتهمة الاعتداء والأضرار الجنائية والسكر والفوضى.واحتجزت في زنزانة طوال الليل، ثم أطلق سراحها بعد 24 ساعة تقريبا بغرامة مالية. (روسيا اليوم)