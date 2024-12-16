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لم تنفع كل الأدوية... امرأة تعاني من آلام شديدة في البطن وهذا ما تبيّن

Lebanon 24
16-12-2024 | 15:58
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عانت امرأة هندية آلاماً شديدة في البطن بعد أكثر من عامين على خضوعها لاستئصال السرطان من رحمها.



خضعت كاملا باي (44 عاماً) لعملية جراحية استأصلت "سرطان المبيض" عام 2022. ورغم أن العملية كانت ناجحة، إلا أنها استمرت في المعاناة من الآلام الشديدة طوال هذه المدة.
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وفشلت فحوصات الدم في تحديد أسباب هذه الآلام، التي لم تنجح الأدوية في تخفيفها. وفي الشهر الماضي، طلب منها الأطباء الخضوع لفحص تصوير مقطعي، وهناك كانت الصدمة.

كشف الفحص وجود مقص جراحي بجوار القولون، نسيه الجراحون في الداخل أثناء جراحة استئصال السرطان، فخضعت الأم  إلى عملية ثانية، وأزيل المقص على الفور.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعتزم  كاملا وأسرتها رفع قضية ضد الطبيب لطلب تعويض عن الضرر والألم الذي ألحق بها بسبب هذا الخطأ الطبي.


وقال مسؤولون من المستشفى بأنّه سيتم إعداد تقرير مفصل حول الحادثة، وتقديمه إلى السلطات لاتخاذ مزيد من الإجراءات.


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