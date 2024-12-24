إكتشاف 250 سفينة غارقة تحمل كنوزًا كبيرة

صرح عالم الآثار في جامعة لشبونة الجديدة، أليساندري مونتيرو، أن هناك 250 سفينة كنز غارقة قبالة سواحل البرتغال، مشيرا إلى أن إحدى هذه السفن قد تحتوي على 22 طنًا من الذهب والفضة.

وقال مونتيرو في تصريحات صحفية، أنه جمع قاعدة بيانات تشير إلى أن هناك ما مجموعه 8,260 حطام سفينة غارقة منذ عام 1500، عندما بدأ تاريخ تسجيل الحوادث البحرية، قبالة سواحل البرتغال.

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وتابع مونتيرو: "نحن نعلم أن هناك 250 سفينة كنز وأنه عاجلاً أم آجلاً يمكن لأي شخص العثور على واحدة منها".



وأضاف مونتيرو، أنه بالرغم من وجود هذه الكنوز الثمينة، فإن الدولة تفتقر إلى الآليات لحماية هذه الاكتشافات من "صائدي الكنوز".

وأشار عام الآثار إلى أن السفينة الإسبانية التي غرقت عام 1589 قبالة سواحل شبه جزيرة ترويا البرتغالية تحمل 22 طنًا من الذهب والفضة، ما يجعلها واحدة من أبرز الاكتشافات المحتملة. (سبوتنيك)