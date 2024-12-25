16
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
0
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
إحداها تضم 22 طناً من الكنوز.. اكتشاف 250 سفينة غارقة محملة بالذهب والفضة
Lebanon 24
25-12-2024
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تم اكتشاف نحو 250 سفينة غارقة محملة بالذهب والفضة قبالة سواحل البرتغال، حيث تحتوي إحدى هذه السفن على ما يصل إلى 22 طناً من الذهب والفضة.
وقال عالم الآثار البرتغالي ألكسندري مونتيرو والذي نقلت صحيفة Observador المحلية عن العالم قوله: "نعلم أن حوالي 250 سفينة غارقة فيها كنوز لا تزال في قعر البحر".
Advertisement
وأشار إلى أنّه تمكن من وضع قاعدة بيانات سمحت له بالتعرف على معظم حوادث تحطم السفن في المياه البرتغالية قبالة سواحل ماديرا وجزر الأزور والقارة، وقد بلغ عددها منذ القرن السادس عشر حوالي 8620 حادثا بحريا.
أضاف :" أعرف أنه تقع في قعر البحر قبالة طروادة (شبه الجزيرة الواقعة جنوبي لشبونة) سفينة إسبانية Nossa Senhora do Rosаrio تعود إلى عام 1589. وأوضح مونتيرو قائلا:" أجرينا دراسة وعلمنا أن هناك 22 طنا من الذهب والفضة". (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انفصالها مؤخرا عن زوجها الثاني.. شاهدوا مع من احتفلت كارلا حداد بعيد الميلاد (صور)
Lebanon 24
بعد انفصالها مؤخرا عن زوجها الثاني.. شاهدوا مع من احتفلت كارلا حداد بعيد الميلاد (صور)
02:44 | 2024-12-25
25/12/2024 02:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فيديو والده المسرب.. هذا ما يفعله ابن الفنان راغب علامة في السعودية (صور)
Lebanon 24
بعد فيديو والده المسرب.. هذا ما يفعله ابن الفنان راغب علامة في السعودية (صور)
04:41 | 2024-12-25
25/12/2024 04:41:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أول عيد ميلاد لهما معا كزوجين.. شاهدوا كيف احتفل ناصيف زيتون ودانييلا رحمة بأجواء الكريسماس (فيديو)
Lebanon 24
أول عيد ميلاد لهما معا كزوجين.. شاهدوا كيف احتفل ناصيف زيتون ودانييلا رحمة بأجواء الكريسماس (فيديو)
03:50 | 2024-12-25
25/12/2024 03:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب سيودّع البرلمان.. تحضير البديل بدأ
Lebanon 24
نائب سيودّع البرلمان.. تحضير البديل بدأ
01:30 | 2024-12-25
25/12/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يتواجدون في دبي.. عائلة عاصي الحلاني تحتفل بعيد الميلاد وابنته ماريتا بلقطة رومانسية مع زوجها (صور)
Lebanon 24
يتواجدون في دبي.. عائلة عاصي الحلاني تحتفل بعيد الميلاد وابنته ماريتا بلقطة رومانسية مع زوجها (صور)
03:23 | 2024-12-25
25/12/2024 03:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2024-12-25
في هذه الدولة.. تناول البطيخ وبيعه محظور
10:53 | 2024-12-25
مصر.. تأييد حكم الإعدام شنقا لـ"سفاح التجمع"
08:24 | 2024-12-25
لحظات قبل سقوط الطائرة الأذربيجانية.. راكب يدعو ربه ويهتف بالشهادتين (فيديو)
06:25 | 2024-12-25
جريمة مروّعة.. أب يقتل ابنه والسبب غريب
04:11 | 2024-12-25
بعد أكثر من 240 عاما.. النسر الأصلع يُصبح الطائر الوطني الرسمي في أميركا
03:10 | 2024-12-25
قطعوا عنه الكهرباء والماء.. فنان شهير يُقيم مع عائلته في الشارع!
فيديو
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
26/12/2024 00:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
23:42 | 2024-12-22
26/12/2024 00:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
04:21 | 2024-12-21
26/12/2024 00:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24