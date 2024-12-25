إحداها تضم 22 طناً من الكنوز.. اكتشاف 250 سفينة غارقة محملة بالذهب والفضة

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وقال عالم الآثار البرتغالي ألكسندري مونتيرو والذي نقلت صحيفة Observador المحلية عن العالم قوله: "نعلم أن حوالي 250 سفينة غارقة فيها كنوز لا تزال في قعر البحر".وأشار إلى أنّه تمكن من وضع قاعدة بيانات سمحت له بالتعرف على معظم حوادث تحطم السفن في المياه البرتغالية قبالة سواحل ماديرا وجزر الأزور والقارة، وقد بلغ عددها منذ القرن السادس عشر حوالي 8620 حادثا بحريا.