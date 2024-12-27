Advertisement

منوعات

يبلغ 110 سنوات... وهذا سرّ عمره

Lebanon 24
27-12-2024 | 10:24
A-
A+
Doc-P-1298261-638709172222653201.jpg
Doc-P-1298261-638709172222653201.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن أكبر المعمرين في بريطانيا واسمه دونالد روز، احتفل بعيد ميلاده الـ110 عشية عيد الميلاد.

وذكرت الصحيفة، أن روز حاصل على أعلى ميدالية في فرنسا وهي "وسام جوقة الشرف".
Advertisement

ولدى تطرقها إلى سر عمره الطويل، نقلت الصحيفة عن إحدى العاملات في دار لرعاية المسنين: "يقول إنه ليس هناك سر للحياة الطويلة، لكنه يعتقد أن أحشاءه كانت "مخللة" بسبب شربه لمياه البحر وبسكويت الكلاب خلال فترة الحرب". (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:05 | 2024-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2024-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2024-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:05 | 2024-12-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
09:44 | 2024-12-27
07:50 | 2024-12-27
06:18 | 2024-12-27
03:22 | 2024-12-27
01:55 | 2024-12-27
01:25 | 2024-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24