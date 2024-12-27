يبلغ 110 سنوات... وهذا سرّ عمره

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قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن أكبر المعمرين في بريطانيا واسمه دونالد روز، احتفل بعيد ميلاده الـ110 عشية عيد الميلاد.وذكرت الصحيفة، أن روز حاصل على أعلى ميدالية في فرنسا وهي "وسام جوقة الشرف".ولدى تطرقها إلى سر عمره الطويل، نقلت الصحيفة عن إحدى العاملات في دار لرعاية المسنين: "يقول إنه ليس هناك سر للحياة الطويلة، لكنه يعتقد أن أحشاءه كانت "مخللة" بسبب شربه لمياه البحر وبسكويت الكلاب خلال فترة الحرب". (روسيا اليوم)