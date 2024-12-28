قيمتها أكثر من مليار دولار.. محظوظ فاز بأكبر جائزة يانصيب

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حصل أحد لاعبي يانصيب "ميغا ميليونز" على مبلغ كبير من المال، مع الاحتفالات بقدوم العام الجديد، بعد سحب الرقم الفائز.وبعد ثلاثة أشهر دون فوز أي شخص بالجائزة الكبرى، بيعت تذكرة فائزة تقدر قيمتها بنحو 1.22 مليار دولار للسحب الذي جرى ليلة السبت الماضية.فقد طابق الفائز الكرات البيضاء 3 و7 و37 و49 و55 والكرة الذهبية ميغا بول 6.وكانت الجائزة الكبرى المقدرة يوم الجمعة، هي خامس أعلى جائزة تقدمها ميغا ميليونز على الإطلاق.وسيتم توزيع المبلغ الإجمالي لجائزة ميغا ميليونز، فقط على الفائز، الذي يختار الحصول على معاش تقاعدي، يتم دفعه على مدار 29 عاما. (سكاي نيوز)