Advertisement

منوعات

قيمتها أكثر من مليار دولار.. محظوظ فاز بأكبر جائزة يانصيب

Lebanon 24
28-12-2024 | 16:51
A-
A+
Doc-P-1298767-638710267671483872.png
Doc-P-1298767-638710267671483872.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حصل أحد لاعبي يانصيب "ميغا ميليونز" على مبلغ كبير من المال، مع الاحتفالات بقدوم العام الجديد، بعد سحب الرقم الفائز.

وبعد ثلاثة أشهر دون فوز أي شخص بالجائزة الكبرى، بيعت تذكرة فائزة تقدر قيمتها بنحو 1.22 مليار دولار للسحب الذي جرى ليلة السبت الماضية.
Advertisement

فقد طابق الفائز الكرات البيضاء 3 و7 و37 و49 و55 والكرة الذهبية ميغا بول 6.

وكانت الجائزة الكبرى المقدرة يوم الجمعة، هي خامس أعلى جائزة تقدمها ميغا ميليونز على الإطلاق.

وسيتم توزيع المبلغ الإجمالي لجائزة ميغا ميليونز، فقط على الفائز، الذي يختار الحصول على معاش تقاعدي، يتم دفعه على مدار 29 عاما. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2024-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:36 | 2024-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2024-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:04 | 2024-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2024-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:32 | 2024-12-28
23:00 | 2024-12-28
15:30 | 2024-12-28
13:00 | 2024-12-28
10:14 | 2024-12-28
09:05 | 2024-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24