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ينهي حياة المرضى.. "طبيب التيك توك" يثير الجدل في مصر

Lebanon 24
30-12-2024 | 08:04
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أثارت واقعة غريبة في مصر الجدل حيث تم تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" حول ادعاء أحد الأشخاص أنه طبيب وينهي حياة مرضى القلب أثناء إجراء جراحات لهم.

وقالت وزارة الداخلية إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى الغرف النقاشية بموقع "تيك توك" بين عدد من الأشخاص تضمن ادعاء أحدهم كونه طبيبا وأنه ينهي حياة عدد من مرضى الأزمات القلبية أثناء إجراء عمليات قسطرة لهم، وإلزامه المرضى أو ذويهم على توقيع إقرارات بقبولهم مخاطر تلك العمليات للحيلولة دون تعرضه للمساءلة القانونية.
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تم تحديد وضبط المذكور وتبين أنه طبيب بيطري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعاءاته الكاذبة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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