لمحبي السفر.. إليكم المقاعد الأكثر هدوءاً على متن الطائرة

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هناك مقاعد في الطائرة تكون أكثر هدوءًا من غيرها، وفقًا لـ Dollar Flight Club، ومن المعروف أن أكثر المقاعد إزعاجًا هي تلك القريبة من الحمامات والمطابخ.وتكون المقاعد المزعجة في الطائرات العريضة (Wide-Body Aircrafts)، في الصفوف الأولى القريبة من قمرة القيادة، قرب المطبخ الأوسط (بين مقصورات الركاب أو بين الدرجات)، والمطبخ الخلفي (الموجود في مؤخرة الطائرة والمخصص لتحضير الطعام والمشروبات).أما في الطائرات الصغيرة ذات الممر الواحد (Narrow-Body Aircrafts)، فإن المقاعد القريبة من قمرة القيادة أو الحمامات والمطبخ الخلفي تكون الأكثر إزعاجًا.بشكل عام، المقاعد في القسم الخلفي للطائرة تكون أكثر ضوضاءً بسبب قربها من الحمامات ومناطق عمل طاقم الطائرة. كما أن البُعد عن أجنحة الطائرة يجعل هذا القسم أكثر عرضة للاهتزازات والصوت الناتج عن مرونة هيكل الطائرة.للحصول على تجربة أكثر هدوءًا، اختر مقعدًا في الجزء الأمامي للطائرة، تحديدًا أمام الأجنحة، حيث يتم دفع صوت المحرك نحو الخلف، مما يجعل هذه المنطقة أقل ضوضاءً. في المقابل، المقاعد خلف الأجنحة تكون أكثر إزعاجًا لأنها الأقرب إلى المحركات.على الطائرات الأكبر حجمًا، قد يختلف مستوى الضوضاء بين الجانبين الأيمن والأيسر، وذلك حسب الجهة البعيدة عن المحركات. ومع ذلك، الفرق ليس كبيرًا.أما عن الاختيار بين مقعد بجانب النافذة أو الممر، فيعتمد الأمر على ما تفضل سماعه. قد تكون النافذة أكثر ضوضاءً بسبب قربها من المحرك، بينما مقاعد الممر تشهد حركة مستمرة من الركاب وأفراد الطاقم.لتقليل الضوضاء أثناء الرحلة، ينصح Dollar Flight Club باستخدام سماعات إلغاء الضوضاء أو طلب سدادات أذن من طاقم الطائرة. حتى دون تشغيل الموسيقى، تقلل هذه السماعات من صوت المحرك. أما إذا كنت تفضل الاستماع لشيء ما، اختر موسيقى هادئة أو "بودكاست" يساعد على الاسترخاء.كما يُنصح باستخدام قناع النوم لتقليل الضوء والمشتتات، مما يساعد على الراحة والنوم. ولا تنسَ وضع اسمك في قائمة ترقية المقاعد للحصول على فرصة للجلوس في القسم الأمامي من الطائرة حيث تكون الأجواء أكثر هدوءًا. (lbci)